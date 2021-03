Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Kind stößt mit Fußgängerin zusammen - beide leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen aus Castrop-Rauxel fuhr am Mittwoch mit ihrem Fahrrad, um 15:55 Uhr, auf dem Fahrradstreifen des Altstadtringes in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Holzstraße wich sie nach ersten Erkenntnissen einem Pfeiler aus und stieß mit einer 59-jährigen Fußgängerin aus Castrop-Rauxel zusammen. Bei der Kollision stürzten beide Unfallbeteiligten zu Boden und verletzten sich dabei leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

