Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: ++ Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ++

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstagmorgen, gegen 00:52 Uhr, wurde durch eine Streifenbesatzung in Leer ein Pkw kontrolliert, der die Deichstraße in Richtung stadtauswärts befuhr. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der 22jährige Fahrer aus Moormerland unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde ein Verfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell