Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.09.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht++Diebstahl von Zaunmaterial++Schwerer Diebstahl aus Kindertagesstätte++Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Hausfriedensbruch++Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person++

Emden - Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht Am 29.09.2021 kam es um 15:58 Uhr auf der Schöpfwerkstraße zu einem Unfall, bei welchem sich einer der Beteiligten nach dem Zusammenstoß entfernte. Eine 52-jährige Emderin hatte die Absicht, mit ihrem Pkw rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Dabei übersah sie einen männlichen Fahrer eines Pedelecs, der die Schöpfwerkstraße in Fahrtrichtung Borßumer Kanal befuhr und sich dabei auf der falschen Fahrbahnseite befand. Der Pedelec-Fahrer bremste ab und rutschte dabei auf der regennassen Fahrbahn aus. Obwohl er sich leicht verletzte, entfernte er sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Schwerer Diebstahl aus Kindertagesstätte In der Zeit vom 28.09.2021, 21:00 Uhr bis zum 29.09.2021, 07:45 Uhr kam es an einer Kindertagesstätte in der Kieselstraße zu einem schweren Diebstahl, bei welchem sich die derzeit unbekannten Täter über Gewalteinwirkung auf ein Fenster Zutritt zu einer Büroräumlichkeit verschafften. Nach Zustand des Fensters müssen die Tatverdächtigen hohe körperliche Kraft und einen höheren Zeitaufwand eingesetzt haben, um den Raum betreten zu können. In dem betroffenen Büro durchwühlten und beschädigten sie mehrere Schränke und entwendeten elektronisches Arbeitsmaterial und eine geringe Summe Bargeld. Anschließend verließen die Täter das Gebäude wieder unerkannt. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Umgebung verdächtige Personen festgestellt, oder möglicherweise Geräusche an der betreffenden Örtlichkeit vernommen haben, werden gebeten, die Erkenntnisse der Polizei in Emden mitzuteilen.

Rhauderfehn - Diebstahl von Zaunmaterial In der Zeit vom 28.09.2021, 22:00 Uhr bis zum 29.09.2021, 08:00 Uhr kam es an einem Wohnhaus an der Straße "Ostert" zu dem Diebstahl von mehreren Doppelstabzaunmatten und weiterem Zubehör. Unbekannte Täter entwendeten das auf dem Grundstück abgelegte Material, zu welchem sie nach bisherigen Erkenntnissen ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger genutzt haben müssten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, die Polizei in Rhauderfehn zu kontaktieren.

Moormerland- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Hausfriedensbruch Am 29.09.2021 wurde der Moormerländer Polizei gegen 09:40 Uhr von der Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Dr.-Warsing-Straße mitgeteilt, dass es auf dem Betriebsgelände zu einem Hausfriedensbruch käme. Vor Ort befände sich eine 50-jährige Frau, welche sich dort, trotz ausgesprochenem Hausverbots, erneut auf dem Gelände aufhalten und die Kundschaft heftig und lautstark beschimpfen würde. Die Frau wurde von den Einsatzkräften aus Moormerland angetroffen und angesprochen, woraufhin diese umgehend verbal aggressiv reagierte und nach einem Polizeibeamten schlug. Durch permanentes Zureden durch die Einsatzkräfte ließ sich die Frau dann zum Streifenwagen führen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustandes der Frau war eine Überstellung in ärztliche Versorgung notwendig und wurde entsprechend veranlasst.

Uplengen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 29.09.2021 kam es um 08:10 Uhr auf der Selverder Straße in Höhe der Einmündung zum Steerner Grenzweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Fahrerin eines Pkw befuhr den Steerner Grenzweg und hatte die Absicht die Selverder Straße gerade zu überqueren, um dort auf dem Süderweg weiterzufahren. Dabei übersah sie den auf der Selverder Straße, in Fahrtrichtung Hesel fahrenden, bevorrechtigten 19-jährigen Fahrer eines Kastenwagens und prallte mit ihm zusammen. Dabei wurde der 19-jährige leicht verletzt und wurde vorsorglich in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten geborgen werden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell