Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Hallenberg, B 236

Hallenberg (ots)

Am Samstag, 24.07.2021 befuhr ein 35jähriger Mann aus Bromskirchen gegen 16.45 Uhr die B 236 aus Hallenberg in Richtung Bromskirchen. In einer Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn ins Schleudern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. (Wie)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell