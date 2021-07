Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrtsunfall mit Personenschaden, tödlich verletzter Motorradfahrer

Winterberg-Neuastenberg (ots)

Am Freitag, den 23.07.2021 um 13:50 Uhr befahren zwei niederländische Motorradfahrer hintereinander die Landstraße 894 von Mollseifen kommend in Richtung Neuastenberg. Etwa 800 Meter nach dem Abzweig nach Neuastenberg kommt der hintere der beiden Motorradfahrer in einer Rechtskurve aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Schutzplanke der Straße. Der 29 jährige Niederländer verstirbt noch an der Unfallstelle. Der begleitende Motorradfahrer wird von Notfallseelsorgern betreut. Die Angehörigen des Verstorbenen in den Niederlanden wurden von den niederländischen Behörden über das Ableben in Kenntnis gesetzt. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis hat die Ermittlungen übernommen. 24/7 Stra.

