Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchte Einbruchsdiebstähle in Geschäfte

Meschede, Kaiser-Otto-Platz (ots)

Im Bereich des Kaiser-Otto-Platzes in Meschede wurde in der Nacht von Freitag, 22.07.2021 auf Samstag, 23.07.2021 an zwei Geschäften versucht, die Schaufensterscheiben mit einem Stein einzuwerfen. Die Taten wurden durch die Geschäftsinhaber am Morgen des 23.07.2021 der Polizei gemeldet. Die Taten stehen im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung / eines versuchten Einbruchs in ein Kreditinstitut am Kaiser-Otto-Platz. In der Nacht wurde durch einen 30 jährigen Mann versucht, die Scheibe der Eingangstür zum Kreditinstitut mit einem Stein einzuwerfen. Der Täter konnte von der Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die weitere Bearbeitung des Sachverhaltes wurde von der Kriminalpolizei Meschede übernommen. 24/7 Stra.

