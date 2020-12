Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtrag zu: "Raub auf Drogeriemarkt"

Öffentlichkeitsfahndung

BocholtBocholt (ots)

Am 12.11.2020 betrat ein unbekannter Täter die Filiale des DM-Marktes in der Neustraße (Fußgängerzone), begab sich zunächst zur Hygieneabteilung und anschließend zum Kassenbereich. Als die Kassiererin die Kasse öffnete, zog der Unbekannte eine Schusswaffe aus der Jackentasche hervor, bedrohte die Kassiererin und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Die Bedrohte füllte das Bargeld in eine vom Räuber mitgeführte Einkaufstasche der Aufschrift "Action". Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß über die Neustraße in Richtung Bocholter Arkaden.

Nun sucht die Polizei mit richterlichem Beschluss nach dem Unbekannten mittels einer Öffentlichkeitsfahndung. Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bocholt-schwere-raeuberische-erpressung

Hinweise zu der Person nimmt die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 entgegen.

Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4761647

