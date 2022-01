Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Falscher Polizist geht bei Seniorin leer aus

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Schlagfertig und zugleich richtig hat eine 72-jährige Frau am Montag reagiert, als ein Betrüger sie hinters Licht führen wollte. Der Mann, der unter einer Stuttgarter Telefonnummer anrief und in akzentfreiem Deutsch sprach, gab sich als Polizist aus. Er gaukelte ihr vor, dass sie alle Türen und Fenster geschlossen halten solle, da in der Nähe schon zwei bis dreimal eingebrochen worden wäre. Eine Frau würde zudem wegen den Einbrechern schon im Krankenhaus liegen. Die Seniorin ließ sich jedoch nicht beirren und erwiderte, dass dies auf keinen Fall sein könne. Nachdem der Anrufer daraufhin verstummte, legte sie auf und informierte die richtige Polizei. Diese stellte sofort fest, dass die angezeigte Telefonnummer nicht vergeben war und es sich offensichtlich um einen Betrugsversuch handelte. Die Polizei warnt vor dieser weiterhin andauernden Betrugsmasche. Hinweise zu Betrugsphänomen "Falsche Polizeibeamte" gibt es kostenlos bei der örtlichen Polizei und Beratungsstelle und finden sich auch im Internet auf den Seiten der polizeilichen Prävention unter www.polizei-beratung.de

