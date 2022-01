Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Im stockenden Verkehr aufgefahren

Rottweil/Deißlingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag auf der B27 zwischen Deißlingen und Rottweil ist ein Schaden von rund 10.000 Euro entstanden. Eine 25-Jährige VW-Fahrerin passte bei stockendem Verkehr einen Moment nicht auf und prallte ins Heck eines vorausfahrenden Mercedes-Geländewagen mit einem 38-Jährigen am Steuer. Verletzt wurde niemand. Die Unfallverursacherin wurde von der Polizei verwarnt. Ursache für die Verkehrsbehinderung war ein weiterer kleinerer Auffahrunfall, der sich kurz zuvor wegen hohem Verkehrsaufkommen wenige Meter weiter in Richtung Rottweil ereignet hatte.

