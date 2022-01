Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkrs. TUT) Stichflamme löst Rauchmelder aus

Trossingen (ots)

Beim Anzünden eines Ölofens ist am Dienstagnachmittag in der Sängerstraße eine Stichflamme entstanden. Diese löste mehrere Rauchmelder und in der Folge auch einen Feuerwehreinsatz aus. Mit sieben Einsatzkräften und einem Fahrzeug rückte die Trossinger Wehr daher kurz vor 14 Uhr aus. Wie sie aber vor Ort feststellte, war es nicht zu einem Brandausbruch und auch zu keinem Schaden gekommen. Ein Nachbar, der auf den Alarm aufmerksam geworden war, hatte wegen den laut schrillenden Meldern die Feuerwehr alarmiert.

