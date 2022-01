Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf) Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Epfendorf (ots)

Zwei leichtverletzte Autofahrer und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11.30 Uhr in der Adenauer Straße ereignet hat. Ein 65-jähriger VW-Fahrer war aus Oberndorf kommend auf der Adenauer Straße unterwegs, wollte von dort nach rechts in die Straße "Wasental" einbiegen und verringerte hierzu seine Geschwindigkeit. Dies bemerkte ein 57-Jähriger, der mit seinem Sprinter hinter dem Mann unterwegs war, zu spät und fuhr in das Heck des VW. Durch den wuchtigen Aufprall erlitten beide Fahrer leichte Verletzungen und mussten ambulant in nahe gelegenen Krankenhäusern behandelt werden.

