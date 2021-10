Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Tödlicher Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, den 23.10.2021, gegen 21:40 Uhr ist es in Wildeshausen auf dem Westring zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 38jähriger Motorradfahrer aus Wildeshausen hat den Westring von der Ahlhorner Straße kommend in Richtung Visbeker Straße befahren. In einer leichten Linkskurve ist er alleinbeteiligt auf Grund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Straßenlaterne kollidiert. Auf Grund seiner schweren Verletzung verstarb er noch an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden wird auf 4000,- EUR geschätzt.

