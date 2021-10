Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Wildeshausen - Unfallflucht

Am 22.10.2021 kam es auf dem Parkplatz im Mühlendamm in Wildeshausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte stellte ihren unbeschädigten grauen PKW der Marke Opel gegen 08:00 Uhr auf dem Parkplatz ab. Gegen 10:30 Uhr wurde dann festgestellt, dass die Beifahrertür des Opels durch einen Zusammenstoß beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-941-0 entgegen.

