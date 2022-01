Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Zusammenstoß auf Kreuzung (25.01.2022)

Trossingen (ots)

Einen Unfall hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 8 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Achauerstraße / Ernst-Haller-Straße verursacht. Ein Autofahrer fuhr in Richtung Ernst-Haller-Straße und missachtete die Vorfahrt einer Autofahrerin, die in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro. Beide Autos waren danach nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell