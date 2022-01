Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen

Kreis Tuttlingen) Polizei sucht Unfallflüchtigen (25.01.2022)

Geisingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Autofahrer auf der Stadtgrabenstraße eine Unfallflucht begangen. Ein Unbekannter beschädigte die linke Schiebetüre eines geparkten silbernen Citroen Jumpy und fuhr davon, ohne den angerichteten Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu melden. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Immendingen unter der Telefonnummer 07462 9464-0.

