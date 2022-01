Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B462) Ins Schleudern geraten - Autofahrer bei Unfall leichtverletzt (24.01.2022)

Dunningen, B462 (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn hat ein 21-Jähriger am Montag gegen 6.30 Uhr auf der B462 die Kontrolle über seinen BMW verloren. Der Mann war aus Schramberg kommend in Richtung Rottweil unterwegs, als er ins Schleudern geriet, gegen die linke Schutzplanke stieß und schließlich auf der linken Fahrbahnseite zu stehen kam. Bei dem Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. An seinem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der BMW nicht zugelassen ist und der 21-Jährige Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs an diesen angebracht hatte. Den Autofahrer erwartet nun ein Verfahren wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell