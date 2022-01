Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Zwei Katalysatoren von Pkws gestohlen

Homberg (ots)

Homberg

Diebstahl von Pkw-Katalysatoren Tatzeit: Montag, 17.01.2022, 08:00 Uhr bis 24.01.2022, 10:00 Uhr Innerhalb der letzten sieben Tage stahlen unbekannte Täter von zwei geparkten Pkws die Katalysatoren. Die Pkws waren in der Ludwig-Erhard-Straße, Höhe Haus Nr. 5 geparkt. An einer blauen Mercedes A-Klasse schraubten die Täter den Katalysator ab, es entstand ein Schaden in Höhe von 600,- Euro. 500,- Euro Schaden entstanden an einem grauen Opel Astra, hier hatten die Täter den Katalysator herausgeschnitten. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell