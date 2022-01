Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Unbekannte Einbrecher stehlen Tresor aus Wohnhaus

Homberg (ots)

Melsungen

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 21.01.2022, 04:00 - 05:00 Uhr Einen kompletten Tresor und Bargeld stahlen unbekannte Täter am frühen Morgen des vergangenen Freitags aus einem Wohnhaus am "Huberg". Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Wohnhaus und begaben sich dort in verschiedene Räume. In einem Raum des Hauses brachen sie einen Tresor aus der Wand. Weitere Räumlichkeiten wurden von den Tätern durchsucht und vorgefundenes Bargeld entwendet. Mit dem Tresor und dem Bargeld flüchteten die Täter, vermutlich durch die Eingangstür aus dem Wohnhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt 2.000,- Euro. Die Kriminalpolizei aus Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen im Bereich des Tatorts bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

