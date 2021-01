Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Rötsweiler-Nockenthal (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 30.01.21, 17 Uhr und Sonntag, 31.01.21, 10:30 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter eine Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle in der Schulstraße, Einmündung Hochwaldstraße, in Rötsweiler-Nockenthal begangen. Hierbei wurde ein Schaukasten der Ortsgemeinde sowie eine Infotafel der ORN-Verkehrsbetriebe beschädigt.

Mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter Tel.: 06782/991-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell