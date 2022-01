Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Schuleinbrecher stehlen größere Anzahl an Bildschirmen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Einbruch in Schule Tatzeit: 22.01.2022, 16:15 Uhr bis 23.01.2022, 17:30 Uhr In der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Ascheröder Straße ein und stahlen eine größere Anzahl an Bildschirmen. Die Täter gelangten auf bisher nicht bekannte Weise in das Hauptgebäude der Schule. Hier brachen sie eine Tür auf und gelangten anschließend an die Schlüssel zu den Computerräumen. Mit diesen Schlüsseln wurden die beiden Computerräume aufgeschlossen und eine größere Anzahl Bildschirme entwendet. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert der Beute und die Höhe des angerichteten Sachschadens stehen zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell