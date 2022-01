Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche rabiate Ladendiebin festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagabend (08.01.2022) eine 34 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, in einem Einkaufszentrum am Mailänder Platz ein Kleidungsstück gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Den Ermittlungen zufolge soll die 34-Jährige gegen 20.00 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft einen Rock an sich genommen und anschließend den Laden ohne zu bezahlen verlassen haben. Eine 40 Jahre alte Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl kurz darauf und begab sich auf die Suche nach der Frau. Wenig später entdeckte die 40-Jährige die Tatverdächtige noch im Einkaufszentrum und verständigte den Sicherheitsdienst. Die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten die Frau, die sich dagegen gewehrt haben soll, fest und übergaben sie den alarmierten Polizeibeamten. Die griechische Tatverdächtige wurde am Sonntag (09.01.2022) einem zuständigen Richter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

