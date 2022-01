Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (07. bis 09.01.2022) in mehrere Wohnhäuser in den Stuttgarter Stadtbezirken Nord, Ost sowie Bad Cannstatt eingebrochen. Zumeist stiegen die Täter über zuvor aufgebrochene Terrassentüren und Fenster in die Wohnungen der Mehrfamilienhäuser ein. Dort durchwühlten sie in der Regel sämtliche Schränke und Schubladen. Insgesamt erbeuteten die Täter Bargeld, Schmuck, elektronische Geräte und andere hochwertige Gegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

