Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Körperverletzung und Raub - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (07.01.2022) einen 18 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am Kleinen Schlossplatz einem 14-Jährigen eine Flasche auf den Kopf geschlagen zu haben. Zudem soll ein Unbekannter einem 17-Jährigen eine Tasche geraubt haben. Zeugen alarmierten die Polizei als sie gegen 22.30 Uhr eine Auseinandersetzung im Bereich der Freitreppe beobachteten. Hier kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei jugendlichen Mädchen und drei jungen Männern, unter denen sich der 18-Jährige befand. Ein 17-Jähriger mischte sich in die Streitigkeiten ein, woraufhin ihn die Männer schlugen und einer seine Bauchtasche geraubt haben soll. Nach eigenen Angaben hat sich der 17 Jahre alte Mann nicht verletzt. Im weiteren Verlauf geriet dann noch ein 14-Jähriger in die Streitigkeiten. Dabei soll ihm der 18 Jahre alte Mann eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der 14-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern noch an. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell