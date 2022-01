Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Corona-Teststation - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (09.01.2022) in eine Corona-Teststation an der Straße Hallschlag eingebrochen. Die Täter drückten gegen 03.15 Uhr ein Dachfenster an einem Glasvorbau des Gebäudes ein und gelangten so in die Räumlichkeiten der Teststation. Anschließend traten sie eine Verbindungstüre zu einem angrenzenden Kiosk ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute zu machen. Zeugen werden gebeten, sich unter +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

