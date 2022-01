Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Grünrabatte geprallt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zirka 52.000 Euro Sachschaden und zwei leicht verletzte Personen im Alter von jeweils 19 Jahren sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag (09.01.2022) in der Theodor-Heuss-Straße. Ein mit vier Männern im Alter von 19, 20 und 21 Jahren besetzter grauer Audi RS3 befuhr gegen 02:30 Uhr die Theodor-Heuss-Straße aus Richtung Arnulf-Klett-Platz in Fahrtrichtung Rotebühlplatz. Beim Wenden auf Höhe des Kopfwenders kurz vor dem Rotebühlplatz kam das Fahrzeug alleinbeteiligt aufgrund riskanten Fahrmanövers und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr es die Steinumrandung einer Grünrabatte, prallte gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Bauzaun und kam dann zum Stehen. Zwei Insassen wurden an der Unfallstelle angetroffen, die beiden anderen Männer im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung. Derzeit ist noch unklar, wer das Fahrzeug gelenkt hat, die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Audi war bereits zuvor mehrfach in der Theodor-Heuss-Straße und in der Friedrichstraße aufgefallen, weil er mit überhöhter Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern auf und ab fuhr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

