Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rollerdiebe bemerkt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Rot (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am späten Freitagabend (07.01.2022) im Bereich der Bretzfelder Straße einen Motorroller entwendet. Eine aufmerksame Spaziergängerin bemerkte gegen 23.45 Uhr zwei männliche Personen im Bereich des Rotwegs, die einen Roller der Marke "Longjia" mit dem Versicherungskennzeichen 274 AEL auf dem Fußweg am Feuerbach entlang in Richtung Reinhold-Brändle-Weg schoben. Die Zeugin beschrieb die beiden Männer wie folgt: Einer der Täter ist zirka 165 Zentimeter groß und war dunkel bekleidet, der andere ist zirka 180 Zentimeter groß, trug dunkle Oberbekleidung mit einer Kapuze und eine graue Jogginghose, zudem führte er wohl ein helles Smartphone mit sich. Ermittlungen beim Eigentümer des Kraftrades ergaben, dass sein mit Lenkerschloss gesicherter Roller im Verlaufe des Abends entwendet wurde, eine Absuche des Bereichs durch die Polizei verlief bislang erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich bei den Kolleginnen und Kollegen des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell