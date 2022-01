Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte Frau identifiziert

Stuttgart (ots)

Die Frau, die am Montag (03.01.2022) in der Stimpfacher Straße angetroffen wurde (https://t1p.de/ea0g), ist identifiziert worden. Die im Stuttgarter Norden wohnhafte Frau, wurde am Nachmittag in die Obhut ihrer Angehörigen übergeben.

Zusatz an die Redaktionen: Die im Rahmen der Pressemitteilung vom 07.01.2022 veröffentlichten Lichtbilder dürfen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr verwendet werden.

