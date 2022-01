Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drogerieartikel im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (05.01.2021) sechs Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, aus mehreren Märkten im Stadtgebiet Drogerieartikel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben. Ein Mitarbeiter eines Drogeriemarktes am Schwabenplatz verständigte gegen 16.20 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Männer beobachtet hatte, die sich in verdächtiger Weise in dem Geschäft aufhielten. Während der 24-Jährige in dem Geschäft blieb, verließ der 18-jährige Komplize den Laden in Richtung des Busbahnhofs. Bei der Durchsuchung des 24-jährigen Mannes fanden die Beamten sechs mutmaßlich zuvor gestohlene Rasierklingenpackungen. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Beamten auch den flüchtenden 18-Jährigen fest. Bei einer Fluchtwegabsuche fanden die Beamten im Bereich der Robert-Koch-Straße/Hauptstraße darüber hinaus einen Rucksack, in dem sich zirka 25 verpackte Rasierklingen befanden. Die Beamten überprüften daraufhin die Wohnung der beiden Männer in Filderstadt. Beim Eintreffen sahen sie, wie diverses mutmaßliches Diebesgut aus dem Fenster geworfen wurde. In der Wohnung nahmen die Beamten vier weitere Männer im Alter von 20, 21, 21 und 29 Jahren vorläufig fest. Sie fanden darüber hinaus weitere Rasierklingen und Drogerieartikel, die einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro haben sollen. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Tatverdächtigen zumindest seit Ende November mehrere Diebstähle in Drogeriemärkten begangen haben. Die Ermittlungen dauern an. Der 24-jährige georgische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (06.01.2022) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Seine Komplizen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

