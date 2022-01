Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßliches Rauschgift vor den Augen der Beamten weggeworfen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (05.01.2022) die Wohnung von zwei Männern im Alter von 24 und 28 Jahren durchsucht, die im Verdacht stehen, Rauschgift zu besitzen und im Fall des 24-Jährigen auch damit Handel zu treiben. Der 28-Jährige war gegen 22.45 Uhr vom Rotebühlplatz in Richtung des Kronprinzplatzes unterwegs. Als er einen Streifenwagen erblickte, warf er vor den Augen der Beamten etwas in einen Abwasserschacht. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten bei ihm mehrere Klemmtütchen mit Marihuana sowie ein weiteres Tütchen mit über elf Gramm Amphetamin. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung nahmen die Beamten beim Betreten der Wohnung deutlichen Marihuanageruch wahr. Als daraufhin der 24 Jahre alte Mitbewohner aus seinem Zimmer kam, intensivierte sich der Geruch, woraufhin die Beamten auch sein Zimmer durchsuchten. Dabei fanden sie rund 30 Gramm Marihuana, Verpackungsmaterial sowie mehrere Gegenstände zum Betreiben einer Aufzuchtanlage. Die Beamten stellten die Materialien sowie die Betäubungsmittel sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie die beiden Männer wieder auf freien Fuß.

