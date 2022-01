Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte Grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (06.01.2021) in der Heilbronner Straße ereignet hat. Ein 56 Jahre alter Mann war mit seinem grauen Mercedes-Benz gegen 20.20 Uhr auf der Bundesstraße 10/27 in stadteinwärtiger Richtung auf der linken Fahrspur unterwegs. Die 37 Jahre alte Fahrerin eines VW fuhr ebenfalls die linke Fahrspur der Ludwigsburger Straße aus Richtung Zuffenhausen kommend in Richtung Heilbronner Straße entlang. An der Kreuzung Ludwigsburger Straße/Heilbronner Straße kam es im Bereich der Haltestelle Friedrichswahl zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von zirka 4.000 Euro. Da beide Fahrer angeben, jeweils bei grün gefahren zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen, die gebeten werden, sich an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell