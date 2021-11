Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Drei Einbrüche an der Enscheder Straße

Gronau (ots)

In den vergangenen Tagen ist es an der Enscheder Straße in Gronau zu drei Einbrüchen gekommen:

Tat 1: Montag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 10.00 Uhr Einbruch in Imbissstube (Fensterscheibe eingeschlagen), Diebesbeute: Bargeld

Tat 2: Montag, 20.30 Uhr, bis Dienstag, 09.30 Uhr Einbruch in Gartenhütte (Aufbrechen der Tür), Diebesbeute: grünes Gazelle Herrenfahrrad

Tat 3: Dienstag, 21.00 Uhr, bis Mittwoch, 06.00 Uhr Einbruch in Imbissstube (Fenster aufgehebelt), Diebesbeute: Mikrowelle und Festplatte; es handelt sich nicht um dieselbe Imbissstube wie bei Tat 1.

Alle drei Tatorte befinden sich in der Nähe der Grenze.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

