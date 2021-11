Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Wohnung

Bocholt (ots)

Am Dienstag drangen noch unbekannte Täter zwischen 08.00 Uhr und 17.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Ewaldstraße ein. Vermutlich konnten der oder die Täter ein Fenster aufdrücken und so in die Wohnung gelangen. Entwendet wurde eine Geldbörse mit persönlichen Dokumenten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

