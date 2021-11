Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Tiefgarage

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Dienstag verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses an der Brückenstraße. Entwendet wurden zwei Pedelec-Akkus und eine Fahrradtasche. Wie der oder die Täter in die Tiefgarage gelangten, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

