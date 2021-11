Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pkw in Tiefgarage aufgebrochen

Bocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 18.00 Uhr, gelangten noch unbekannte Täter in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses am Nordwall. Dort schlugen sie eine Scheibe eines Pkws ein und entwendeten eine Geldbörse mit Dokumenten und einen Kraftfahrzeugschnellstarter der Marke Helboy. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

