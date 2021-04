Polizei Gütersloh

POL-GT: Lkw-Fahrer kollidiert mit Radfahrer - 84-Jähriger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (SR) - Im Kreuzungsbereich Westring/ Herzebrocker Straße ereignete sich am Donnerstagmittag (01.04., 11.25 Uhr) ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und einem Radfahrer, welcher hierbei verletzt wurde. Ein 55-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr die Herzebrocker Straße aus Richtung Blessenstätte kommend in Fahrtrichtung Westring. Als die Lichtzeichenanlage für den Lkw-Fahrer im o.a. Kreuzungsbereich Grünlicht zeigte, beabsichtigte dieser nach rechts auf den Westring einzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 84-jähriger Radfahrer den Radweg der Herzebrocker Straße ebenfalls aus Richtung Blessenstätte kommend in Fahrtrichtung Westring (stadtauswärts). Bei dem Überquerungsversuch des Westrings kam es in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der 84-jährige Gütersloher wurde hierbei schwer verletzt. Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den Radfahrer anschließend zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.

