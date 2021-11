Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher stand unter Drogeneinfluss

Bocholt (ots)

Am Dienstag fuhr ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 14.50 Uhr an der Kreuzung Westring/Schwanenstraße auf den Pkw eines 54-jährigen Bocholters auf. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 3.000 Euro. Da ein Drogentest bei dem 30-Jährigen auf Cannabis und Amphetamine anschlug, leiteten die Polizeibeamten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

