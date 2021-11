Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auffahrunfall auf dem Autobahnzubringer

Bocholt (ots)

Am Dienstag befuhr ein 60 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt gegen 16.15 Uhr die B 473 in Richtung Bocholt. In Höhe der Überführung "Bömkes Weg" bemerkte er zu spät, dass die vor ihm Fahrenden wegen der roten Ampel am Mussumer Kreuz angehalten hatten. Er fuhr auf den Pkw eines 33-jährigen Bocholters auf, dessen Pkw wiederum gegen den eines 39-jährigen Bocholters prallte. Die 13-jährige Beifahrerin des 33-Jährigen erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6.500 Euro geschätzt.

