Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Ingewahrsamnahme nach häuslichem Streit

Limburgerhof (ots)

Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, teilt eine 62-Jährige mit, dass ihr 60-Jahre alter Ehemann sie versucht habe zu schlagen. In der gemeinsamen Wohnung konnte das Ehepaar angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Ehemann ergab 3,32 Promille. Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der Mann aggressiv und uneinsichtig. Da der Mann der Wohnungsverweisung trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam, wurde dieser in Gewahrsam genommen.

