Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Schifferstadt (ots)

Am Montagmorgen, zwischen 07:40 - 08:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Salierstraße, im Bereich der Grundschule Süd, eine Laserkontrolle durchgeführt. Hierbei wurden 14 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt und geahndet. Der Schnellste war mit 47 "Sachen" unterwegs, was ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35EUR nach sich zieht.

