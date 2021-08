Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - PKW überschlägt sich auf B 9

Speyer (ots)

Am 31.08.2021 um 02:57 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seinem VW Golf die B9 in Fahrtrichtung Süden und fuhr auf die Ausfahrt Dudenhofen/Neustadt auf. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Grünstreifen und überfuhr mit den linken Fahrzeugreifen die Leitplanke, sodass sich der PKW überschlug und dabei einen Leitpfosten sowie ein Verkehrsschild beschädigte. Außerdem wurde die Leitplanke auf einer Länge von 50 Metern beschädigt. Der PKW kam auf dem Dach zum Liegen und der Fahrer befreite sich selbstständig. Er trug dem ersten Anschein nach nur eine oberflächliche Schnittwunde an der linken Handfläche davon. Gleichwohl wurde er durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Anhaltspunkte für eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung ergaben sich nicht. Infolge des Unfalls liefen Betriebsstoffe aus, sodass die Feuerwehr Speyer und der Landesbetrieb Mobilität hinzugezogen wurden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am PKW beträgt ca. 10.000 Euro.

