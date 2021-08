Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Sicherstellung Fahrzeug

Waldsee (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, wurde ein 38-jähriger Autofahrer in der Albert-Einstein-Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aus vorherigen Einsätzen ist bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bereits in der vorherigen Woche ist der Mann zweimal wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten. Aus diesem Grund wurde der Audi des Mannes mit dem Ziel der Einziehung an der Kontrollörtlichkeit präventiv sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den Fahrer wurde ein weiteres Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

