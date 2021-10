Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei baugleiche Motorräder aus Tiefgarage verschwunden - Ratingen - 2110134

Mettmann (ots)

Mit unserer Pressemitteilung / ots 2110124 vom Freitagabend des 22.10.2021 ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5053866 ) berichteten wir bereits zeitnah über den Diebstahl eines Motorrads der Marke BMW, aus einer Tiefgarage an der Dechenstraße in Ratingen-West. Von der gestohlenen BMW R 1250 GS Adventure, in Blau, Silber und Schwarz, im Zeitwert von 16.000,- Euro und dem amtlichen Kennzeichen D-WH 68, fehlt auch bis heute weiterhin jede Spur.

Inzwischen wurde aber bekannt, dass im gleichen Zeitraum, vom Montagnachmittag des 18.10., bis zum Freitagmorgen des 22.10.2021, auch noch eine weitere, nahezu baugleiche Maschine aus derselben Tiefgarage an der Dechenstraße in Ratingen-West verschwand. Auch in diesem Fall handelt es sich um eine BMW R 1250 GS Adventure. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe die in diesem Fall schwarzfarbige BMW trotz Lenkradschloss und Wegfahrsperre starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur auch von dieser schwarzen Reise-Enduro mit dem amtlichen Kennzeichen ME-TG 90. Der Zeitwert der erst 6 Monate alten Maschine wird mit 21.000,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der beiden gestohlenen BMW-Motorräder vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Ratinger Polizei wurden eingeleitet, beide Motorräder und deren Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des beiden gesuchten BMW R1250 GS Adventure, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

