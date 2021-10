Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen - Ratingen - 2110124

Mettmann (ots)

In der Zeit vom 18.10.2021 bis zum 22.10.2021 wurde ein Motorrad der Marke BMW R 1250 mit dem Kennzeichen D-WH68 gestohlen. Die Maschine stand in einer Tiefgarage in der Dechenstraße in Ratingen-West.

Der Wert des Fahrzeugs beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen wurden durch die Polizei Ratingen eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell