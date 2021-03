Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gestohlener Angelnachen wieder aufgefunden

Rüdesheim (ots)

Ein Angelnachen, der am Donnerstag in der Winkeler Bucht gestohlen wurde, konnete am Sonntag, den 28.02.2021 durch die Wasserschutzpolizei Rüdesheim im Stllwasserbereich des Naturschutzgebietes "Rheinwiesen von Oestrich-Winkel" unbeschädigt aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum Diebstahl dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Wasserschutzpolizei Rüdesheim unter der Telefonnummer 06722-4036-0 entgegen.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell