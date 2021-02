Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Kohle-Frachter fährt sich auf dem Rhein fest.

Lorchhausen/Rheingau (ots)

Am 20.02.2021 fuhr sich um 09:30 Uhr ein zu Berg fahrender Schubverband bei Rheinkilometer 542, vor der Ortschaft Lorchhausen, fest und verursachte eine zweistündige Schifffahrtssperre. Der 186 m lange Schiffsverband war zum Zeitpunkt der Festfahrung mit 5620 t Kohle beladen. Ein weiterer Schubverband versuchte gemeinsam mit einem speziellen Schleppboot/Vorspannboot den Havaristen freizuschleppen. Das Schiff lag jedoch derart großflächig auf Grund, dass lediglich ein mögliches Abtreiben durch das Vorspannboot verhindert werden konnte.

Die zuständige Behörde, das Wasser- und Schifffahrtsamt Rhein , übernahm gemeinsam mit der Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim und der Wasserschutzpolizei Bingen, die Maßnahmen vor Ort. In den Nachmittagsstunden ordnete der zuständigen Strommeisters des Wasser- und Schifffahrtsamtes Rhein an, dass der Schubverband an der Unfallstelle, außerhalb der Fahrrinne, vorerst liegen bleibt. Es wird beabsichtigt, den Schubverband durch ein Kranschiff teilweise zu entladen und es so aufschwimmen zu lassen. Diese Maßnahmen sind für Sonntag bzw. Montag geplant. Die Schifffahrt wurde wieder freigegeben und kann die Unfallstelle unter besonderer Vorsicht passieren. Erste Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizei Rüdesheim deuten auf einen Fahrfehler hin. Glücklicherweise gab es keine Personenschäden und keinen Wassereinbruch. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und zur Schadenshöhe dauern weiter an.

