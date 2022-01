Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart - Mitte (ots)

Am Mittwoch (05.01.2022) ereignete sich in der Danneckerstraße zwischen 11.00 und 18.00 Uhr ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Als die Bewohnerin nach Hause kam, stellte sie fest, dass das zur Terrasse liegende Küchenfenster aufgehebelt und aus der Wohnung Schmuck, ein Apple Macbook und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro entwendet worden waren. Zuvor war der Frau im Hinterhof eine unbekannte männliche Person entgegengekommen. Die Person wird wie folgt beschrieben: 175-180 cm groß, hellhäutig, dunkler Dreitagebart, trug dunkle Bekleidung und Wollmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

