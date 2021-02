Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pritschenwagenfahrer verursacht Unfall

Vreden (ots)

Einen Schaden von rund 2.500 Euro hat ein Unbekannter am Freitag in Vreden verursacht. Der Fahrer eines weißen Pritschenwagens, mutmaßlich ein Fiat Ducato, mit grauer Plane ohne Werbeaufschrift, fuhr gegen 08.30 Uhr rückwärts von einem Firmenparkplatz gegen einen am Fahrbahnrand der Straße Master Esch parkenden VW Bora. Ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein, entfernte sich der Unfallverursacher. Ob der Fahrer den Unfall bemerkt hat, ist unklar. Der Mann hatte zuvor in einem Fachmarkt Öl für einen Gabelstapler gekauft. Zeugen beschrieben den Fahrer wie folgt: circa 50 - 60 Jahre alt, graue Haare. Er trug eine neongelbe Arbeitsjacke. Die Polizei bittet den Unfallverursacher sowie Zeugen sich mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell