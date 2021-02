Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Radfahrerin stürzt auf Schulhof

Gescher (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 50-Jährige am Montag in Gescher zugezogen. Die Radfahrerin befuhr gegen 06.30 Uhr einen Schulhof am Borkener Damm. Auf eisglatter Pflasterung stürzte die Gescheranerin. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand leichter Sachschaden.

