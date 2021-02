Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelec auf der Lessingstraße entwendet

Stadtlohn (ots)

Auf ein graues Pedelec der Marke Gazelle hatten es Diebe in Stadtlohn abgesehen. Die Tat an der Lessingstraße trug sich am Sonntag zwischen 15.00 und 16.00 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell