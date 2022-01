Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnenbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Mülltonnenbrand an der Düsseldorfer Straße soll am Freitagmittag (07.01.2022) ein Schaden von rund tausend Euro entstanden sein. Anwohner bemerkten gegen 13.00 Uhr eine brennende Mülltonne im Bereich eines Unterstandes und entfernten die danebenstehenden Tonnen, damit diese nicht ebenfalls Feuer fingen. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr hatten den Brand nach kurzer Zeit gelöscht. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Ob zwei männliche Personen mit dem Brand in Verbindung stehen, ist ebenfalls Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die beiden sollen zwischen 16 und 18 Jahren alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell